Um jovem de 24 anos foi detido após ele ser encontrado com um carro com queixa de furto/roubo no Bairro Santa Rita, em Juiz de Fora, nessa terça-feira (26).

A Polícia Militar (PM) fazia uma operação de ocupação nos bairros Santa Rita e Nossa Senhora Aparecida. O objetivo era coibir crimes violentos de homicídios na região.

O rapaz foi abordado pelos policiais e, durante verificações, foi encontrada uma queixa de furto/roubo do carro.

O veículo foi apreendido e o jovem recebeu voz de prisão pelo crime de receptação. Ele foi encaminhado para a Delegacia.



Tags:

operação | PM | Polícia