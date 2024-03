Foi assinado na manhã desta quarta-feira (27) a ordem de serviço para dar início às obras de construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Amélia Mascarenhas, no Bairro São Bernardo, em Juiz de Fora. Estavam presentes no momento da assinatura, além da prefeita Margarida Salomão (PT), o secretário de Obras, Lincoln Santos, o vereador Tiago Bonecão, e o representante da empresa responsável, Lucas Serqueira.

De acordo com a prefeita Margarida, essa obra é de extrema relevância para os moradores do São Bernardo. “É um trabalho que tem a assinatura das lideranças da comunidade, representadas pelo vereador Tiago Bonecão, e é mais um investimento que estamos realizando na zona leste. Pode ser uma obra de pequeno porte, mas que tem muito significado para a vida das pessoas, com um impacto na educação e sociabilidade da comunidade. Uma quadra na escola que traz benefícios para os estudantes”, explica.

Segundo o vereador Tiago Bonecão, a ideia surgiu há dois anos, durante uma reunião com os servidores da Secretaria de Obras (SO). “A Escola Municipal Amélia Mascarenhas tinha um sonho antigo de ter uma quadra poliesportiva e depois das nossas conversas com o secretário Lincoln, conseguimos os recursos necessários para a sua construção, através da emenda do ex-vereador Rodrigo Mattos e com investimentos da Prefeitura. A zona leste está muito feliz com a nossa prefeita, não param de chegar investimentos e essa quadra vai ajudar muito a comunidade. Estamos todos muito contentes”, afirma.

A obra é fruto de recursos do FINISA, e de uma recomposição de emendas do vereador Tiago Bonecão e do ex-parlamentar Rodrigo Mattos, não executados para esta finalidade, e será construída pela empresa Qualis Construções e Serviços Ltda. A quadra poliesportiva coberta terá 459 metros quadrados e servirá para os estudantes praticarem esportes e outras atividades de lazer e educação. A expectativa é que os trabalhos durem cerca de seis meses.