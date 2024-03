A Operação Semana Santa 2024, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), tem início nesta quinta-feira (28) e segue até às 23h59 do próximo domingo (31) de Páscoa. Com foco na diminuição de acidentes e reforço do efetivo em locais estratégicos, a operação mobilizará ações em todas as regiões do Estado.

Segundo a PRF, durante a Operação, cerca de 800 policiais estarão trabalhando para a redução de sinistros e combate ao crime nas rodovias federais do estado. Com base em estudos de acidentalidade, atividades de prevenção serão desenvolvidas em locais e trechos estatisticamente mais perigosos. "Condutas arriscadas de condutores imprudentes, como transitar com excesso de velocidade, realizar ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante, deixar de utilizar o cinto de segurança, transportar crianças de forma inadequada, manusear o telefone celular na condução de veículos, dentre outras, serão os principais alvos da fiscalização.O somatório dos esforços e ações estratégicas terão o intuito de garantir maior segurança e fluidez do trânsito para os usuários das rodovias federais".

Restrições de tráfego

Para melhorar a fluidez e a segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em determinados dias e horários, nas rodovias de pista simples. Não poderão transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites: 2,6 metros de largura / 4,4 metros de altura / 19,8 metros de / comprimento / 58,5 toneladas de PBTC

Confira abaixo os dias e horários das restrições:

28/03 - Quinta-feira das 16h às 22h

29/03 - Sexta-feira das 06h às 12h

31/03 - Domingo das 16h às 22h

O motorista que descumprir a determinação será multado em R$130,16 (infração média), receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido.

Concer

A Concer manterá de prontidão suas equipes operacionais na BR-040, entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, durante a Operação Semana Santa, entre quinta-feira e Domingo. O esquema operacional será mantido em toda a extensão da rodovia, sendo reforçado em trechos de maior movimento de tráfego, em especial na Serra de Petrópolis, abrangendo equipes de Assistência Mecânica e de Conservação. Este último grupo permanece nas pistas atuando nos trechos afetados pelas chuvas extremas dos últimos dias.

As equipes médicas também estarão de prontidão 24 horas por dia.Os horários de pico tendem a ocorrer na manhã e tarde dessa quinta-feira, manhã de sexta e a partir das 14h de domingo. A Concer alerta que, em razão das ocorrências causadas pela tempestade do último fim de semana, a subida da serra, no sentido JF, apresenta meia pista no km 92, km 85 e km 75 para obras emergenciais.

Já a pista de descida está parcialmente interditada no km 79 e km 90, também para intervenções emergenciais. Um serviço emergencial de desmonte de rocha no km 79 pode ocasionar interdições intermitentes nos dois sentidos da pista nessa quinta-feira. O serviço é necessário para restabelecer a segurança da encosta existente no trecho.Antes de pegar a estrada, o usuário deve ligar para a Central de Atendimento 0800-2820040 e saber das condições de trânsito e clima do trecho a ser percorrido em tempo real.

A serra de Petrópolis, em especial, a pista de subida, permanece sujeita a interdições preventivas se novas chuvas torrenciais forem registradas na região.Em caso de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista também deve acionar a Concessionária através do 0800-282-0040. Portadores de deficiência auditiva e de fala devem ligar para 0800-281-0041.

O serviço funciona 24 horas por dia, assim como a vistoria realizada pelos inspetores de tráfego da Concer em toda a rodovia. Outro recurso que facilita a comunicação do usuário com a concessionária é o WhatsApp Concer, que transmite alertas e as condições de trânsito pelo número: 97288-3912.As três praças de pedágio da Concer ficam em Duque de Caxias (km 102, sentido RJ), Areal (km 45) e Simão Pereira (km 816, em Minas Gerais). Em cada uma delas, o motorista conta com o posto do Serviço de Informação ao Usuário (SIU), espaço climatizado que oferece água gelada, banheiros e atendentes treinados que fornecem informações em geral sobre a rodovia. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana.

Em Caxias, o SIU está presente no km 104, no sentido JF.Em ocasiões de baixa visibilidade por chuva e neblina, principalmente na Serra de Petrópolis, o motorista deve reduzir a velocidade, redobrar a atenção e manter distância segura do veículo à frente, utilizando faróis baixos.A Concessionária recomenda ainda que o motorista respeite a sinalização e os limites de velocidade, que variam ao longo da rodovia, e que verifique as condições do veículo antes de iniciar a viagem, com atenção ao bom funcionamento de freios, faróis e conservação dos pneus, entre outros itens, evitando assim transtornos no deslocamento. Para fazer contato com o serviço de emergência da Polícia Rodoviária Federal, o usuário deve ligar para 191.