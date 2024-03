Nesta quarta-feira (27), a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) informou que sete linhas do transporte coletivo urbano serão alteradas partir da próxima segunda-feira (1º).



Confira as intervenções:



509 - Dom Bosco/ Laranjeiras: ajustes de horários nos dias úteis

527- Santa Cecília: ajustes de horários nos dias úteis



534 e 539 - Santos Dumont: ajustes de horários nos dias úteis.



700 - Barbosa Lage: ajustes de horários nos dias úteis, sábados, domingos e feriados.



703 - Barbosa Lage: ajustes de horários nos dias úteis.



740 – Humaitá: inclusão de horários aos sábados com atendimento ao Morro do Sabão (Vale Oeste).

Sentido: Vale Oeste/Centro 6h30.

Sentido: Centro/Vale Oeste 16h30.

