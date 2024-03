A Americanas S/A retirou todas as publicidades relacionadas à compra de ovos de Páscoa com o saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) após a recomendação da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), feita no dia 15 de março.

Em resposta resposta à recomendação, a empresa informou a suspensão das publicidades e alegou que o uso do FGTS para essa finalidade não é ilegal. Porém, o Procon reforçou que publicidades que apresentam incitação ao uso irresponsável de crédito e à cultura do superendividamento são consideradas prática abusiva.



Campanha de conscientização sobre o uso do FGTS

O Procon iniciou uma campanha de conscientização dos consumidores sobre a utilização do FGTS para a realização de compras. O objetivo é informar sobre a importância do fundo, que pode ser útil em momentos difíceis, além de conscientizar os consumidores para que eles não se deixem ser iludidos por propostas de empresas.

Em caso de irregularidades, o consumidor pode fazer uma denúncia no Procon pelos telefones 3690-7610 e 3690-7611, pelo WhatsApp 98463-2687 ou pelo Prefeitura Ágil.