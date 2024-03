A Polícia Militar (PM) apreendeu papelotes de cocaína durante uma operação no Bairro Olavo Costa, em Juiz de Fora, nessa quarta-feira (27). Quatro suspeitos fugiram, mas um foi identificado.

O cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), ajudou na localização dos entorpecentes.

As equipes estavam no bairro quando, na Rua Hortogamini dos Reis, viram quatro suspeitos que fugiram ao verem as viaturas policiais.

Os militares fizeram buscas no local e, perto de uma casa, encontraram 69 papelotes de cocaína e uma balança de precisão.

Segundo a PM, um dos suspeitos que fugiu foi identificado e as equipes seguem em rastreamento para localizar os envolvidos.



