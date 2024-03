Nesta Sexta-feira Santa (29), a Arquidiocese de Juiz de Fora comemora a Paixão do Senhor. Marcado pelo silêncio, jejum, oração e abstinência de carne, esse é o único dia do ano em que não se celebra a Missa. Segundo a instituição, o ponto alto é a celebração das 15h, horário em que Jesus foi morto, que é composta de três partes: Liturgia da Palavra, Adoração da Cruz e Comunhão Eucarística.

Além disso, à noite, as paróquias vão encenar a Paixão de Cristo, o Sermão da Descendimento da Cruz e a Procissão do Enterro.



Confira a programação:

Catedral Metropolitana – Centro

7h – Beijo do Senhor Morto no salão paroquial (1º andar)

9h – Via-Sacra pelas ruas do centro

15h – Ação Litúrgica da Paixão, Oração universal e Comunhão, presidida por Dom Gil Antônio Moreira

19h – Sermão do Descendimento da Cruz proferido pelo Padre Everaldo José Sales Borges, seguido de Procissão do Enterro pelas ruas do centro

*Atendimento de confissões de 9h às 11h.

Paróquia Bom Pastor - Bom Pastor

9h às 15h - Visita ao Santíssimo no salão paroquial

15h – Ação Litúrgica da Paixão na Matriz, com o Sermão do Descendimento de Jesus da Cruz

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

10h às 12h – Atendimento de confissões na Matriz

15h – Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor, seguida de Procissão do Enterro

*Levar vela para a procissão.

Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso

8h às 11h – Atendimento de confissões na Matriz

15h – Adoração da Santa Cruz na Matriz e na Comunidade Santa Clara

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares

5h30 – Caminhada Penitencial saindo da Matriz para a Comunidade Eclesial Imaculada Conceição

15h – Ação Litúrgica

19h30 – Descimento da Cruz, Sermão do Senhor Morto e Procissão do Senhor Morto no Centro de Evangelização São Bartolomeu

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida

15h – Ação Litúrgica

19h – Meditação das sete palavras de Cristo e procissão com o Senhor Morto

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

15h – Ação Litúrgica na Matriz e na Igreja Santa Cecília

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

15h – Ação Litúrgica

19h30 – Descendimento da Cruz e procissão

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

7h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

15h – Ação Litúrgica

19h - Procissão do Enterro saindo da Igreja Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

6h – Caminhada Penitencial silenciosa saindo da Matriz em direção ao Residencial Miguel Marinho

15h – Ação Litúrgica na Matriz e nas comunidades Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Monte Serrat

19h – Sermão do Descendimento da Cruz na Matriz e Procissão do Senhor Morto

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

7h – Terço com os homens

9h – Via-Sacra na Matriz

15h – Ação Litúrgica na Matriz

19h – Sermão do Descendimento da Cruz na Catedral, seguida de Procissão do Enterro pelas ruas do centro

*Atendimento de confissões individuais das 8h30 às 11h.

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Grama

5h – Caminhada Penitencial saindo da Praça Áureo Gomes Carneiro em direção à Igreja Nossa Senhora Aparecida

15h – Ação Litúrgica na Matriz e nas comunidades Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima e São Judas Tadeu

Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

15h – Adoração da Cruz na Matriz e nas comunidades São José (Valadares), Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

15h - Ação Litúrgica em todas as comunidades da paróquia

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

6h – Caminhada Penitencial saindo da Igreja Sant’Ana em direção à Matriz

11h – Retorno da Adoração

15h – Ação Litúrgica na Matriz e nas igrejas São Charbel e Sant’Ana

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

6h – Caminhada Penitencial com os jovens saindo do colégio Sant’Clair para a Matriz, onde acontecerá a Celebração Penitencial

15h – Adoração da Santa Cruz na Matriz e na Comunidade São Judas Tadeu

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

6h – Via-Sacra na Matriz

15h – Ação Litúrgica na Matriz e nas comunidades Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora do Carmo, São Sebastião, Santa Clara e Nossa Senhora da Misericórdia

19h – Sermão do Descendimento da cruz seguido de Procissão do Enterro

Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú

10h – Via-Sacra na Matriz

15h – Celebração da Paixão na Matriz, na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes e na Casa de Repouso

19h – Sermão do Descendimento da Cruz na Matriz, seguido de Procissão do Senhor Morto pelas ruas da paróquia

Paróquia Nossa Senhora do Livramento – Sarandira

15h – Paixão de Nosso Senhor

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

15h – Ação Litúrgica nas igrejas Nossa Senhora de Fátima, São Francisco e Nossa Senhora da Glória

17h - Ação Litúrgica nas igrejas Matriz e Nossa Senhora Aparecida

19h – Encenação da Paixão de Cristo na Comunidade Nossa Senhora da Glória

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

7h – Vigília Eucarística

7h – Via-Sacra na Matriz, seguida do Sermão das Sete Palavras

15h – Ação Litúrgica

19h – Descendimento da Cruz na Matriz, seguida de procissão com o Senhor Morto

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

8h – Vigília Eucarística

9h – Via-Sacra

15h – Paixão do Senhor

19h – Procissão do Enterro

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

15h – Ação Litúrgica na Matriz

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu

15h – Ação Litúrgica seguida de Via-Sacra pelas ruas da paróquia

Paróquia Santa Ana – Vila Ideal

9h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

15h – Ação Litúrgica na Matriz

17h – Procissão com o Senhor Morto

Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes

15h – Ação Litúrgica

19h – Via-Sacra encenada seguida de Procissão do Cristo Morto

*Levar velas para procissão.

Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

15h – Ação Litúrgica nas Comunidades Matriz, Santuário, São José, Cristo Amor Misericordioso, Nossa Senhora Aparecida, São Miguel e Imaculada Conceição

19h30 – Teatro da Paixão de Cristo

*O ingresso será 1kg de alimento não-perecível.

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

6h – Via-Sacra

15h – Solene Ação Litúrgica

19h30 – Encenação da Paixão, seguida de procissão com o Senhor Morto

Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha

6h – Via-Sacra na Matriz e na Igreja Nossa Senhora das Graças

15h – Celebração da paixão e Morte de Nosso Senhor na Matriz e Comunidades

19h30 – Encenação da Paixão, Sermão do Descendimento e Procissão do Enterro

Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

15h - Solene Ação Litúrgica na Memória da Paixão e Morte de Jesus nas comunidades Santuário São Judas, Nossa Senhora de Fátima e Igreja Menino Jesus de Praga

19h - Encenação da Paixão de Jesus, Via-Sacra, Procissão com a imagem do Senhor Morto – Saída de Nossa Senhora de Fátima passando no Santuário São Judas e finalização na Igreja Menino Jesus de Praga

Paróquia Santíssimo Redentor – Borboleta

5h – Caminhada Penitencial (concentração na Igreja Matriz) indo em direção à Capela S. Clemente

15h – Adoração da Santa Cruz na Igreja Matriz

17h – Adoração da Santa Cruz na Capela Profeta São Zacarias

19h30 – Via-Sacra

Logo após a Via-Sacra, haverá o Sermão das Sete Palavras de Jesus na Cruz.

*Levar velas para procissão.

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio

15h - Ação Litúrgica Comunidade Divino Espírito Santo e logo após Sermão das Sete Palavras de Jesus na Cruz

Paróquia São Benedito – São Benedito

9h – Celebração Litúrgica com os enfermos

15h – Solene Ação Litúrgica da Paixão

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

5h – Via-Sacra pelas ruas

15h – Celebração da Paixão de Jesus

19h – Descimento da cruz na Matriz e Procissão

Paróquia São Geraldo – Teixeiras

15h – Celebração da Paixão e Morto de Nosso Senhor nas Igrejas Matriz, São Domingos e Nossa Senhora Rosa Mística

17h – Via-Sacra na Igreja Nossa Senhora Rosa Mística

19h – Via-Sacra e descendimento da cruz na Matriz

19h - Via-Sacra na Igreja São Domingos

Paróquia São João Paulo II – Nova Era

7h – Início da Adoração ao Santíssimo Sacramento

15h – Ação litúrgica na Matriz

Na sequência, Sermão do descendimento da Cruz e procissão do enterro até a Comunidade santo Antônio

Paróquia São Jorge – Santa Helena (Igreja Melquita)

15h – Enterro do Cristo

Paróquia São José – Costa Carvalho

15h – Solene Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor

18h – Veneração da Imagem do Cristo Morto – Trazer ervas aromáticas para colocar no esquife do Senhor

19h – Oração e Meditação aos pés da Cruz

Paróquia São Mateus – São Mateus

5h30 – Via-Sacra

7h – Inicio da Adoração

15h – Solene Ação Litúrgica

18h30 – Recitação do Terço da Misericórdia dentro da Igreja

20h – Celebração do Descendimento da Cruz no andro da Igreja, e seguida procissão do enterro

Paróquia São Pedro – São Pedro

5h – Caminhada Penitencial

15h – Ação Litúrgica nas Comunidades Matriz, Nossa Senhora da Penha, Santa Rita e Santo Antônio

19h30 – Teatro da Paixão e Procissão do enterro na Estação São Pedro, em frente à Matriz São Pedro

Paróquia São Pio X – Ipiranga

17h – Cerimônia da Paixão na Matriz

Logo após, procissão com a encenação da Via Sacra feita pelos jovens da Matriz

17h – Cerimônia da Paixão nas Igrejas do Sagrado Coração e Santa Isabel

Logo após, Procissão do Senhor Morto

Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

15h – Celebração da Paixão do Senhor na Matriz

17h – Celebração da Paixão do Senhor na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Dias Tavares)

18h30 – Encenação da Paixão de Cristo no pátio da Matriz, seguida de Procissão com o Senhor Morto

Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Betânia

15h – Adoração da Cruz na Matriz

19h – Celebração da Cruz na Matriz

Quase-Paróquia São Geraldo – Filgueiras

15h – Celebrarão da Paixão com Via-Sacra

Igreja São Sebastião – Centro

9h30 – Via-sacra saindo da Catedral e percorrendo as ruas do Centro

15h – Celebração da Paixão do Senhor

Cenáculo São João Evangelista – Centro

8h – Laudes

15h – Ação Litúrgica

18h – Meditação das sete palavras

Igreja Nosso Senhor dos Passos (Santa Casa de Misericórdia) – Alto dos Passos

15h – Adoração da Cruz

Igreja Santa Maria Eterna – Humaitá

15h – Ação Litúrgica

20h – Encenação da Paixão e Morte de Cristo