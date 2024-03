Neste Sábado Santo (30) é comemorada a noite de luz e esperança em Juiz de Fora. Segundo a Arquidiocese, os fiéis são convidados a se unirem à Virgem Mãe e a viverem na expectativa do novo Dia.

Durante a noite, será realizada a Celebração da Vigília Pascal em quatro partes: Bênção do Fogo Novo, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e Liturgia Eucarística.

"A vigília feita em honra ao Senhor, de maneira que os fiéis, seguindo a exortação do Evangelho (cf. Lc 12,35-36), tenham acesas as lâmpadas, como os que aguardam seu senhor chegar, para que, os encontre em vigília e os convide a sentar à sua mesa." Esta é uma das datas mais importantes da Igreja Católica por representar a Ressurreição de Jesus e encerrar a Semana Santa, com a vida vencendo a morte.



Confira a programação:

Catedral Metropolitana – Centro

19h – Missa da Vigília Pascal presidida por Dom Gil Antônio Moreira, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento no adro da Catedral

Paróquia Bom Pastor - Bom Pastor

19h – Vigília Pascal na Matriz

19h30 – Vigília Pascal na Comunidade Nossa Senhora da Visitação (Boa Vista)

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

19h – Solene Vigília Pascal na Matriz

*Levar vela.

Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso

18h30 – Vigília Pascal na Comunidade Santa Clara

20h30 – Vigília Pascal na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares

19h – Vigília Pascal na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida

19h – Benção do Fogo Novo seguida de Missa Solene

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

19h – Vigília Pascal na Matriz e Igreja Santa Cecília

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

19h30 – Vigília Pascal

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

19h – Benção do fogo na Igreja Nossa Senhora Aparecida

Em seguida, procissão para a Matriz, onde será a Celebração da Vigília Pascoal

*Levar vela e água.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

19h30 – Vigília Pascal na Matriz e nas comunidades Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Monte Serrat

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

19h – Solene Vigília Pascal

*Atendimento de confissões individuais das 8h30 às 11h.

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Grama

19h30 – Celebração da Vigília Pascal nas comunidades Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima e São Judas Tadeu

19h30 – Solene Vigília Pascal na Matriz

Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

17h – Solene Vigília na Igreja São José (Valadares)

18h – Solene Vigília Pascoa na Igreja Nossa Senhora do Desterro

20h - Solene Vigília Pascoa na Igreja Mariz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

18h – Missas nas comunidades Sagrada Família e Verbo Divino

20h – Missas na Matriz e na Igreja São Lucas

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

19h – Solene Vigília Pascal na Igreja Sant’ Ana

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

19h30 – Solene Vigília Pascal na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

19h – Vigília Pascal na Matriz e na Comunidade Santa Clara

*Levar velas.

Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú

9h – Momento Oracional com a catequese

19h – Missa da Vigília Pascal na Matriz

19h – Celebração da Vigília Pascal na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes

Paróquia Nossa Senhora do Livramento – Sarandira

16h – Benção do Fogo novo no Adro da Igreja

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

18h – Missas da Vigília Pascal nas Igrejas Nossa Senhora de Fátima

19h – Missas da Vigília Pascal nas Comunidades São Francisco e Nossa Senhora da Glória

20h30 - Missas da Vigília Pascal nas Comunidades São Sebastião e Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

20h – Vigília Pascal no Pátio da Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

19h – Celebração da Vigília Pascal

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas

18h – Benção do fogo novo na praça em frente a Matriz

Em seguida, procissão do sírio Pascal para a Igreja e Proclamação da Páscoa

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

19h – Vigília Pascal na Matriz

*Levar uma vela.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu

19h – Vigília Pascal

Paróquia Santa Ana – Vila Ideal

19h – Solene Vigília Pascal na Matriz

Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes

20h – Solene Vigília Pascal

*Levar velas.

Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

19h - Celebrações da Solene Vigília Pascal nas Comunidades São José, Nossa Senhora Aparecida e São Miguel

19h30 - Celebração da Solene Vigília Pascal na Matriz

21h - Celebrações da Solene Vigília Pascal nas Comunidades Imaculada Conceição e Cristo Amor Misericordioso

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

19h – Vigília Pascal na Matriz e na Comunidade Santa Maria

Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha

18h – Missa da Vigília Pascal nas Igrejas São Cristóvão e Mãe Peregrina

19h30 - Missa da Vigília Pascal nas Igrejas Matriz e na Igreja Nossa Senhora das Graças

Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

18h - Missa na Igreja Menino Jesus de Praga

19h - Missa no Santuário São Judas Tadeu

20h - Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Santíssimo Redentor – Borboleta

19h30 –Vigília Pascal na Igreja Matriz

*Levar velas.

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio

19h - Solene Vigília Pascal Comunidade Matriz, logo após Procissão da Ressureição

Paróquia São Benedito – São Benedito

20h – Solene Vigília na quadra da Praça Maria Elídia. Procissão Solene até a Matriz e celebração da Eucaristia

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

19h – Celebração da Páscoa com benção do fogo novo e procissão saindo do posto de saúde

Paróquia São Geraldo - Teixeiras

20h – Vigília Pascal nas Igrejas Matriz, São domingos e Nossa Senhora Rosa Mística

Paróquia São João Paulo II – Nova Era

19h30 – Solene Vigília Pascal

*Levar velas.

Paróquia São Jorge – Santa Helena (Igreja Melquita)

9h – Divina Liturgia e benção do fogo

Paróquia São José – Costa Carvalho

19h – Solene Vigília Pascal, após Procissão do Ressuscitado

Paróquia São Mateus – São Mateus

19h – Solene Vigília Pascal

Paróquia São Pedro – São Pedro

18h – Vigília Pascal nas Comunidades Santa Rita e Santo Antônio

19h - Vigília Pascal na Comunidade Nossa Senhora da Penha

20h – Vigília Pascal na Matriz

Paróquia São Pio X – Ipiranga

19h – Solene Vigília Pascal nas Igrejas do Sagrado Coração, São Francisco e Matriz

Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

17h – Solene Vigília Pascal na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Dias Tavares)

19h30 - Solene Vigília Pascal na Matriz

Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Betânia

19h – Vigília Pascal na Matriz

Quase-Paróquia São Geraldo – Filgueiras

19h30 – Benção do Fogo Novo na Rua Monsenhor Ferrer, seguida de procissão da Luz e Celebração

Igreja São Sebastião – Centro

18h30 – Vigília Pascal

Cenáculo São João Evangelista – Centro

9h – Meditação das sete dores de Maria

18h30 – Celebração Eucarística

Igreja Nosso Senhor dos Passos (Santa Casa de Misericórdia) – Alto dos Passos

18h – Vigília Pascal

Igreja Santa Maria Eterna – Humaitá

18h – Bênção do Fogo Novo e Vigília Pascal