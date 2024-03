Dois corpos foram encontrados nessa sexta-feira (29) em uma cova rasa em um pasto no Bairro Parque Independência, em Juiz de Fora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um morador que estava no local identificou um crânio.

De acordo com a Polícia Militar, os cadáveres podem ser de um casal desaparecido há aproximadamente 15 dias. O laudo da perícia deu inconclusivo para a causa da morte.

A Polícia Civil irá apurar o caso como homicídio. Os corpos foram levadas para uma funerária de plantão.