Um homem de 40 anos foi detido durante a madrugada desta segunda-feira (1º) ao transitar com uma moto com o farol apagado e sem capacete em Juiz de Fora. Ele alegou que achou a moto no lixo, mas o veículo havia sido furtado.

A Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento pelas ruas Paula Lima e Santo Antônio quando a equipe viu o motociclista. Ele foi abordado sobre a origem do veículo e contou ter achado a moto no lixo.

Enquanto a abordagem era realizada, uma pessoa apareceu e disse que era proprietária do veículo, e que a moto havia sido furtada na frente da residência pelo homem.

O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia. A moto foi restituída ao dono, segundo a PM.



Tags:

PM | Polícia