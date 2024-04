Um motorista, que não teve a idade informada, morreu após bater de frente com outro veículo, na manhã desta segunda-feira (1º) na BR-116, em Além Paraíba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há outra vítima com ferimentos leves que foi encaminhada para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba.

A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). A dinâmica do acidente não foi divulgada e o trânsito no local está com fluxo normalizado.

Tags:

Além Paraíba