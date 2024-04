Nesta semana, a cidade de Juiz de Fora vai passar por uma trégua com as chuvas até a próxima sexta-feira (5), de acordo com o Climatempo.

Porém, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mesmo com a ausência das chuvas, o céu vai ficar parcialmente nublado. Com isso, a variação das temperaturas vão de 17°C a 29°C.

Embora o tempo chuvoso dê uma pausa durante estes dias, o Climatempo indica que no sábado (6) e no domingo (7) ele vai voltar.

Confira a previsão da semana: