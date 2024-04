Em março, Juiz de Fora registrou volume acumulado de chuva de 333,5 milímetros (mm), 60,72% acima do esperado para o mês, de acordo com a estação meteorológica existente no bairro Alphaville, região oeste do município. Já a Estação Meteorológica do Inmet, localizada no Bairro São Pedro, registrou 153 mm, volume abaixo do esperado, que era de 207,5 mm, de acordo com a média histórica.



Em decorrência das chuvas, foram registradas ocorrências de inundações nos Bairros Santa Luzia, Sagrado Coração de Jesus, Ipiranga, Santa Efigênia, Igrejinha, Santa Terezinha, todos atendidos pela Defesa Civil.

Durante todo o mês, a Defesa Civil realizou 178 vistorias no total, sendo 64% de cunho preventivo, o que garante o monitoramento de áreas de risco e a antecipação de eventuais problemas, visando encaminhar medidas emergenciais que reduzem o risco.





Manutenção dos Pluviômetros

Do dia 15 ao dia 27 de março, as equipes da Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) em conjunto com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) fizeram a manutenção nos pluviômetros. Durante as duas semanas de manutenção, 28 pluviômetros foram vistoriados, no intuito de garantir o bom funcionamento dos equipamentos.