O Corpo de Bombeiros procura por uma mulher, não identificada, que teria sido atropelada por um trem no Bairro de Lourdes, em Juiz de Fora, e caído no Rio Paraibuna na manhã desta quarta-feira (3). Um homem também foi atropelado.

Os bombeiros disseram que foram acionados para atendimento a duas vítimas. Após ser atingido, o homem saiu perambulando do local e não foi encontrado. Já a possível segunda vítima estaria em cima do pontilhão e pode ter caído no rio.

O maquinista contou ao Corpo de Bombeiros que ouviu o barulho de colisão com a segunda vítima, mas não viu sinais dela no local.

Uma equipe de militares realiza buscas neste momento para tentar encontrar a vítima ou indícios para solucionar o ocorrido.

A reportagem procurou a MRS, responsável pela linha férrea, e aguarda retorno.