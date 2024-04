Todos os ônibus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foram lacrados nesta quarta-feira (3). De acordo com a UFJF, a ação ocorreu dando continuidade ao movimento grevista, iniciado neste mês de abril.

Conforme nota divulgada pela Instituição, a "Administração Central está envidando esforços junto ao comando de greve para que a situação seja resolvida o mais breve possível".

Greve

Professores da UFJF e do IF Sudeste MG, aprovaram indicativo de greve para a primeira quinzena de abril, com 61 votos favoráveis, cinco contra e duas abstenções. A partir do quadro geral, o setor deve aprovar encaminhamentos para a mobilização docente em caráter nacional e, provavelmente, indicar a realização de nova rodada nacional de assembleias.

O movimento de greve da categoria ocorre principalmente pela reestruturação da carreira dos funcionários e pelo reajuste salarial. Outro ponto defendido pela UFJF foi a discussão da Minuta de Resolução que dispõe sobre diretrizes e ações da política de prevenção e enfrentamento aos assédios e outras violências, no âmbito da UFJF.





