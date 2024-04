O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) interrompeu, na noite desta quarta-feira (3), as buscas por por uma mulher, não identificada, que teria sido atropelada por um trem no Bairro de Lourdes, em Juiz de Fora, e caído no Rio Paraibuna no período da manhã.

Segundo a corporação, a avaliação e buscas feitas durante o dia não tiveram sucesso. Além disso, não houve registro de pessoas desaparecidas na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Porém, segundo informações de moradores da região, havia um casal discutindo nas proximidades pouco antes do fato ocorrer.

O CBMMG, junto com a Polícia Militar, se deslocou até a suposta casa do casal, encontrando-a fechada. A PMMG já atendeu ocorrência referente a Lei Maria da Penha nesta residência.

Ao investigarem nas proximidades, os militares perguntaram sobre o casal aos vizinhos, porém eles não souberam informar o paradeiro e também não forneceram maiores informações. "Devido às circunstâncias, as buscas serão interrompidas."

Na publicação anterior, a reportagem procurou a MRS, responsável pela linha férrea, que informou, em nota, que aguarda apuração para receber mais detalhes a respeito do caso, "tendo em vista que não há evidências do atropelamento, considerando que os possíveis envolvidos não se faziam presentes."

Ao finalizar, a empresa reforçou que no local indicado não é permitida a presença de pedestres e toda a sinalização referente à proibição está instalada no trecho.