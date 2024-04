Um motociclista, de 56 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente com ônibus do Transporte Coletivo Urbano, no Bairro Borboleta, em Juiz e Fora.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU), a vítima foi encaminhada para Hospital Dr. Mozart Teixeira (HPS), com suspeita de fratura no femur e sangramento na boca.