Quatro pessoas foram detidas e quase 650 comprimidos de ecstasy foram apreendidos no Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua (Nupop Centro) no Bairro Poço Rico, em Juiz de Fora, nessa sexta-feira (5). Um simulacro de pistola também foi achado no local.

O local, administrado pela Prefeitura, tem atendimento especializado à população em situação de rua com a oferta de programas, projetos e serviços socioassistenciais de caráter especializado.

Em nota, a PJF disse que "o albergue é um espaço oferecido pela Prefeitura para pessoas diagnosticadas tecnicamente em situação de vulnerabilidade social. A partir do momento em que as pessoas acolhidas cometem crimes é papel da polícia tratá-las e lidar com essa situação".

Monitoramento

Segundo a Polícia Militar (PM), foi feito um monitoramento no local e os suspeitos, sendo três homens de 32, 33 e 34 anos, e um jovem de 22, foram vistos em movimentação típica de tráfico de drogas.

Foram feitas buscas no local, com acompanhamento de representantes da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra). As equipes apreenderam os seguintes materiais:

638 comprimidos de ecstasy



166 pedras de crack



1 simulacro de pistola



R$ 1.090 em dinheiro



1 máquina de cartão



4 celulares

Os suspeitos detidos e materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia.



