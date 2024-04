Uma criança de um ano de idade e dois jovens de 19 anos ficaram feridosapós um carro bater em um poste de energia na noite desse domingo (7), em Juiz de Fora. A batida foi registrada na Avenida Juiz de Fora, no Bairro Granjas Betânia, por volta das 19h.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas maiores foram conduzidas ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) e a criança levada ao Hospital Maternidade Terezinha de Jesus. As três vítimas permaneceram hospitalizadas devido aos ferimentos.

Ainda de acordo com a ocorrência, o poste teria se partido por causa doimpacto,fazendo com que alguns fios caíssem naentrada de um motel. A empresa de energia compareceu ao local para consertar os danos.

O Samu informou que a criança sofreu um traumatismo na face, com sangramento nasal, manchas ao redor dos olhos, traumatismo torácico e membro inferior direito encurtado. O nome não foi revelado, por isso não foi possível atualizar o estado de saúde.