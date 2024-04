Na próxima quarta-feira (10), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) vai realizar uma manutenção na estação elevatória de água tratada, localizada entre os bairros Vitorino Braga e Linhares, de 8h às 9h. Por causa disso, alguns bairros e loteamentos da região leste de Juiz de Fora podem ter o abastecimento de água comprometido.

Segundo a Cesama, os bairros são Jardim das Flores, Linhares e alguns trechos do Vitorino Braga, além de parte do loteamento popular do Linhares e do Bom Jardim.

Em nota, a companhia orientou que os moradores economizem água até que o sistema esteja regularizado, algo previsto para o mesmo dia.