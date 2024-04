O Padre Pierre Maurício anunciou a primeira edição da Santa Missa em Juiz de Fora. A celebração será realizada no Santa Cruz Shopping, no próximo dia 17 de abril, às 19h30. A Arquidiocese explicou que as missas são em honra ao Menino Jesus do Divino Amor.

Segundo o Shopping, a missa é aberta ao público e será realizada no estacionamento, no 4º piso do shopping. A ideia é de que nove celebrações sejam realizadas até o fim do ano, sendo uma a cada mês.

“A parceria entre Padre Pierre e Santa Cruz Shopping foi firmada ainda no primeiro trimestre do ano. Após algumas conversas, as partes concordaram na realização de uma missa mensal no shopping com objetivo de promover a devoção ao Menino Jesus do Divino Amor”, disse o Shopping Santa Cruz em nota.

O padre convidou a população para participar da celebração, “para que juntos a gente possa fazer um novo tempo de louvor, de clamor, de pedir a Deus. Afinal de contas, tudo que pedires com fé, ele te concederá. Porque esses são aqueles que o pai procura para, de fato, o adorar”.

“A gente sempre onde a gente pode adorar? Onde podemos, de fato, estar na presença de Deus? Eu apresento a você, no dia 17, a nova Missa vai começar aqui, no coração de Juiz de Fora, no Santa Cruz Shopping”, contou o sacerdote em vídeo publicado nas redes sociais.

O Padre explicou que a vontade de realizar as celebrações em um shopping é um desejo antigo.

“Vem desde antes da pandemia. Eu já tinha vontade, já tinha até conversado com o bispo sobre a possibilidade de uma presença da Igreja no shopping. Veio a pandemia, passou e agora, em conversa com a direção do shopping, eles acharam interessante essa presença da Igreja, a presença da missa e do padre.” De acordo com Padre Pierre, a Igreja não se limita ao espaço do templo religioso. “Para que as pessoas entendessem que a Igreja cabe e é bem-vinda em todo lugar”, pontuou.

Serão nove missas, no total, uma ao mês, culminando no Natal, dia em que é recordado o nascimento do Menino Jesus. Cada celebração terá um tema específico.

“Neste primeiro mês nós vamos rezar pela prosperidade, pedindo ao Menino Jesus do Divino Amor que nos abençoe no âmbito da prosperidade: prosperidade do trabalho, prosperidade na vida, prosperidade nos sonhos, prosperidade nas conquistas, tudo aquilo que precisa prosperar na nossa vida”, contou Padre Pierre.

Devoção

A Arquidiocese explicou que a devoção ao Menino Jesus do Divino Amor surgiu a partir de um presente que Padre Pierre ganhou.

“Eu recebi um quadro de uma paroquiana, que desenhou, fez uma pintura para mim muito bonita, de uma mão que segurava um coração e uma coroa de espinhos. Eu entendi aquilo como sendo um algo de Deus, então enviei para um artista, que fez uma imagem do Menino Jesus segurando aquele coração com a coroa de espinhos”, confidenciou o Pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia. A imagem será apresentada aos fiéis na próxima terça-feira (16), durante a Missa do Impossível, que continuará acontecendo na Igreja Santa Rita de Cássia, no Bairro Bonfim.