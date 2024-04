Três irmãos, de 5, 10 e 11 anos, ficaram desaparecidos por horas após serem colocados em um ônibus para encontrar a mãe e não chegarem ao ponto de encontro, no Parque Halfeld, em Juiz de Fora, nessa segunda-feira (9).

As crianças foram encontradas por volta das 21h na casa de um parente, no Bairro Retiro.



Segundo apurações da Polícia Civil, a madrasta da mãe das crianças tinha o costume de colocar os irmãos no ônibus, quando não havia a possibilidade de alguém ir junto com eles encontrar a mãe, que esperava por eles no Parque Halfeld.

A reportagem procurou a Civil para saber em qual bairro as crianças foram colocadas no ônibus e aguarda retorno.

Buscas

Por volta das 15h, houve um desencontro e as crianças se perderam. A mãe buscou pelos filhos na região central, mas não os encontrou. Ela então procurou ajuda na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Uma equipe de policiais iniciou os procedimentos para encontrar as crianças e comunicou os outros órgãos de segurança pública para que ajudassem na localização dos irmãos.

Por volta das 21h, a Polícia Civil recebeu uma ligação que informava que as crianças teriam sido vistas na região do Bairro Retiro. As equipes foram ao local e verificaram que as crianças tinham sido acolhidas por um parente da mãe das crianças. Elas foram levadas para casa juntamente com a mãe.

A delegada responsável, Alessandra Azalim, ressaltou como foi importante a atuação da segurança pública junto aos meios de comunicação, de levar esta informação para a população no intuito de ajudar o próximo.



