Ao longo do mês de abril, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) informou que vai percorrer diversos bairros e loteamentos das regiões Leste, Oeste e Central da cidade para realizar o serviço gratuito de substituição de hidrômetros, com mais de cinco anos de uso, em imóveis residenciais e comerciais.

Segundo a Cia, até esta terça-feira (9) quem recebe o serviço são os bairros da Região Leste, chamada de 11, conforme mapeamento da Cesama. São eles: Alto Bairu, Bairu, Bonfim, Jardim Bom Clima, Bom Clima, Manoel Honório, Marumbi, Nossa Senhora das Graças, Parque Guarani, Progresso, Quintas da Avenida, Santa Terezinha, Tapera Alta, Trino Fabri, São Benedito, Vila Sozzi, Vale dos Bandeirantes, além do loteamento Bauru.



Com previsão de duração de 10 a 13 de abril, a sequência do trabalho será nas chamadas regiões 19 e 20, na posição Oeste da cidade. No caso da primeira, estão incluídas as seguintes localidades: Alphaville, Alto dos Pinheiros, Borboleta, Bosque do Imperador, Caiçaras I e II, Chácaras Vina Del Mar, Cidade Universitária, Colinas do Imperador, Distrito de Torreões, Jardim Casablanca, Mantiqueira, Martelos, Nossa Senhora de Fátima, Portal da Torre, Parque Jardim Colonial, Reserva São Pedro, Parque São Pedro, Parque São Vicente, Recanto da Primavera, Residencial Pinheiros, Santana, São Lucas I e II, Serra D’Água, Spinaville II e III, Vila São Jorge e Jardim Marajoara. Além dessas, a região 19 inclui Adolpho Vireque, Cruzeiro Santo Antônio, Nova Germânia, Harmonia, Nova Vida, Residencial Alvim, São Conrado e São Vicente de Paula.



Já a região 20, também prevista neste itinerário, abrange Aeroporto, Jardins Imperiais, Martelos, Nova Califórnia, Novo Horizonte, Parque Imperial, Parque Jardim da Serra, São Pedro, Serro Azul, Jardim Casablanca, Itatiaia, Tupã, Cidade Universitária, Granjas do Bosque, Santana, Cristo Redentor, Santos Dumont, Nossa Senhora de Fátima, Jardim Marajoara, Parque Alto, Moradas do Serro, Jardim Universitário, Parque Guadalajara, Residencial Mandala Parque, Parque Residencial Lajinha, Jardim das Azaleias, Chalés do Imperador, Marilândia, São Clemente, Granville, Bosque Imperial, Portal do Aeroporto e o loteamento Via do Sol.



Fechando a programação, entre os dias 15 e 24, as equipes da Cesama estarão presentes em bairros localizados em regiões centrais da cidade, chamadas um e dois. No caso da primeira, estão inclusos os bairros Bom Pastor, Centro, Granbery, Jardim Glória, Mariano Procópio, Poço Rico, Santa Catarina, Santa Helena, Morro da Glória, Vale do Ipê, Democrata, Jardim São João e o loteamento Residência.



Já a região dois inclui os bairros Boa Vista, Centro, Dom Bosco, Jardim Glória, Mundo Novo, Paineiras, Passos, Santa Cecília, São Mateus, Vale dos Pinheiros e o loteamento Dom Caetano.



Como explica o coordenador de Micromedição e Macromedição (CMM) da Cesama, Klessius de Moraes Oliveira, o trabalho acontece em sintonia com outros setores da empresa, de modo a não prejudicar os prazos da leitura dos hidrômetros.