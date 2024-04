Um homem de 39 anos foi detido na madrugada desta quarta-feira (10) com pedras de crack no Centro de Juiz de Fora. Ele resistiu à prisão e precisou ser contido.

A Polícia Militar (PM) fazia uma operação de batida policial quando, na Rua Calil Ahouagi, viu algumas pessoas em atitude suspeita.

O homem foi abordado e com ele foi encontrada uma sacola com dinheiro e no bolso da blusa que ele usava, os militares encontraram 22 pedras de crack. O valor em dinheiro apreendido não foi informado.

Segundo a PM, o homem resistiu à prisão e foi necessário o uso da força para contê-lo. Ele foi encaminhado para a Delegacia pelo crime de tráfico de drogas.