Uma nova paralisação dos professores da rede estadual de ensino está agendada para esta quinta-feira (11). Conforme divulgado pelo Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), os profissionais buscam definições das próximas ações, no contexto da campanha salarial de 2024.

Ainda segundo o Sind-UTE/MG, um movimento está agendado para às 14h desta quinta, no pátio da Assembleia Legislativa. O Sindicato destaca que a categoria está com uma defasagem de R$ 1.928,28 , em relação ao piso teto.

Eles destacam também que o Governo de Estado já foi notificado sobre a paralisação. O Acessa entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado e aguarda retorno.

