Um adolescente, de cerca de 17 anos, foi atropelado por um trem na manhã desta quinta-feira (11), em Juiz de Fora. A MRS lamentou o ocorrido e disse que todos os procedimentos de segurança foram acionados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está no local e disse que o estado de saúde da vítima é muito grave. Ele foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira desacordado, com fratura na face e crânio. O nome dele não foi revelado.

Segundo as informações iniciais da Polícia Militar (PM), populares revelaram que o garoto estava com fone de ouvido ao atravessar a passagem de nível da linha férrea na Avenida Juscelino Kubitschek, na altura do Bairro Barbosa Lage. A perícia foi acionada.

Em nota, a MRS, empresa responsável pela linha férrea na cidade, disse que "o maquinista cumpriu todos os procedimentos de segurança (velocidade compatível com o trecho, luzes de sinalização e acionamento de buzina e sino), quando avistou uma pessoa na passagem em nível. Também foi acionado o freio de emergência, mas como um trem não para facilmente, como um carro, por conta de seu peso, não foi possível evitar o acidente. Vale destacar que o local é dotado de placas de sinalização".



A MRS ressaltou ainda "a importância de a população tomar sempre os cuidados preventivos ao atravessar a linha férrea de forma segura. Estar atento, parar antes de atravessar, olhar para os dois lados e escutar são ações que salvam vidas".