Um jovem de 19 anos morreu esfaqueado na noite dessa quarta-feira (10), no Bairro Milho Branco, em Juiz de Fora, após ser cobrado pelo autor do crime a devolução de uma blusa emprestada.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito do crime, um rapaz de 21 anos, cobrou da vítima que fosse devolvida uma blusa que teria sido emprestada.

Os dois discutiram e a vítima teria dado um tapa no rosto da companheira do jovem mais velho. Ele então golpeou o tórax da vítima com um objeto pontiagudo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local.

A PM segue em rastreamento para localizar o suspeito do crime.