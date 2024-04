Neste sábado (13) será realizada a 8ª Corrida Tecnobit Informática Night Run, que integra o “36º Ranking de Corridas de Rua” de Juiz de Fora (PJF). Para a passagem dos atletas, diversas ruas no entorno do Estádio Municipal e do Aeroporto da Serrinha serão fechadas para a passagem dos atletas no período entre 18h e 22h.



O percurso total da prova é de 6,6 km e o da caminhada, de 3 km. As ruas que terão interdições são as seguintes: saindo do estádio: Rua Dirceu F. Barbosa, à direita na Rua José Apolônio dos Reis; Rua Zaquia Nami Mockdeci, anel superior do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio; Rua Dirceu F. Barbosa; Rua José Apolônio dos Reis; Rua Liduino Vieira dos Reis; Avenida Eugênio do Nascimento; Rua Roberto Campos de Andrade Santos; Avenida Prefeito Mello Reis (retorno da corrida em frente ao Aeroporto da Serrinha).

Voltando para o Estádio: Avenida Prefeito Mello Reis; Avenida Eugênio do Nascimento; Rua Liduino Vieira dos Reis; Rua José Apolônio dos Reis; Rua Dirceu F. Barbosa – Estádio Municipal.