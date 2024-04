Um homem de 39 anos, foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Militar no Bairro Santa Cândida, na tarde dessa quarta-feira (10), em Juiz de Fora. Segundo a ocorrência, ele foi encontrado durante a operação em "zona quente de criminalidade", quando tentou escapar se escondendo em um canil do Bairro.

A fuga começou quando a PM cercou o apartamento do foragido. Quando ele viu as equipes, saiu pelos fundos do local e andou por cima de lages e telhados. Após as buscas, ele foi encontrado dentro do canil junto com um adolescente de 17 anos, suspeito de trabalhar no mercado de drogas.

A PM apreendeu 65 pedras de crack, 38 tubos de armazenar cocaína, 16 munições de calibre 45, dez buchas de maconha, R$150 em dinheiro, uma faca, um taco com pregos, um celular, um rolo de papel filme e uma balança de precisão.