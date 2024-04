Nessa quarta-feira (10), a Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito de investigação para apurar o desaparecimento de Daiana Aparecida Pimentel Borges, mulher de 40 anos que foi vista pela última vez no dia 3 de março deste ano, quando supostamente foi atropelada por um trem na linha férrea da Avenida Rivelle, no Bairro de Lourdes em Juiz de Fora.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Karen Avelar, testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.



Bombeiros interromperam as buscas no mesmo dia

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) interrompeu, na noite do dia 3 de março, as buscas mulher desaparecida.

Segundo a corporação, a avaliação e buscas feitas durante o dia não tiveram sucesso. Além disso, não houve registro de pessoa desaparecida na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) à época. Porém, segundo informações de moradores da região, havia um casal discutindo nas proximidades pouco antes do fato ocorrer.

No mesmo dia, o CBMMG, junto com a Polícia Militar, se deslocou até a suposta casa do casal, encontrando-a fechada. A PMMG já atendeu ocorrência referente a Lei Maria da Penha nesta residência.

Ao investigarem nas proximidades, os militares perguntaram sobre o casal aos vizinhos, porém eles não souberam informar o paradeiro e também não forneceram maiores informações. "Devido às circunstâncias, as buscas serão interrompidas."