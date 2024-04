Na manhã dessa quarta-feira (10), um idoso de 63 anos teve o dedo mordido após tentar salvar o próprio cachorro do ataque de um pitbull no Bairro São Mateus, em Juiz de Fora.



Segundo a ocorrência, o pitbull estava sendo conduzido na rua pelo tutor de 35 anos. Ao passarem pelo quintal da residência da vítima, ele avançou no cachorro que estava no local, arrancando-o para fora da grade e mordendo no pescoço dele. O dono da casa, na tentativa de salvar o cachorro, foi mordido na mão direita.

Por causa da ferida, ele foi levado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira e o cachorro foi internado em uma unidade veterinária.

O tutor do pitbull não foi localizado.