Uma adolescente de 17 anos foi apreendida com mais de 150 buchas e barras de maconha dentro de um ônibus que seguia do Rio de Janeiro para João Monlevade. A ação foi registrada no km 70 da MG-353, em Juiz de Fora, nesta sexta-feira (12).

O coletivo foi parado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e durante verificação, a adolescente, que estava sentada no último banco do ônibus, demonstrou nervosismo durante a entrada dos policiais.

Quando os militares chegaram perto da menina sentiram um forte cheiro de maconha vindo de uma bolsa que estava no colo dela.

Questionada se ela levava algo ilícito, a adolescente começou a chorar e confirmou a informação.

Na bolsa foram encontradas duas barras grandes e uma pequena de maconha, além de 153 buchas da mesma droga que já estavam prontas para serem vendidas.

Segundo a PMRv, a menina disse ser da cidade de Ponte Nova e na manhã dessa quinta-feira (11) foi até ao Rio de Janeiro, no Bairro da Pavuna, onde se encontrou com uma pessoa e recebeu a mercadoria. Depois ela voltaria para a cidade de origem.

A adolescente foi apreendida em flagrante e encaminhada para a Delegacia.



