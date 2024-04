Um adolescente de 15 anos foi apreendido depois de confessar ter matado um idoso de 64 anos no Bairro Eldorado, em Juiz de Fora, na madrugada desta sexta-feira (12). O corpo da vítima foi achado dentro de casa e o adolescente estava escondido em uma guarda-roupa.

A Polícia Militar (PM) não soube informar se o adolescente é parente do idoso e a motivação do crime. A vítima, Lair Leopoldo de Souza, era subtenente veterano do Corpo de Bombeiros; a corporação lamentou a morte dele em nota.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Nota Corpo de Bombeiros Juiz de Fora

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) informou aos policiais que uma pessoa gritava por socorro em uma casa na Rua Arcanjo Campos de Miranda. A irmã da vítima teria visto sangue pelo chão da casa pelo vidro da porta da sala.

No local, os militares viram a porta da casa fechada e uma pessoa ensanguentada caída no chão da cozinha. A porta do imóvel foi arrombada para socorrer a vítima e ao perceber sinais de violência, os policiais procuraram pelo autor do crime dentro da residência.

O adolescente de 15 anos foi achado escondido dentro de um guarda-roupa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela irmã da vítima, que também contou ter escutado o idoso pedir socorro e depois ficar mudo, vendo sangue pelo local. Quando a equipe de socorro chegou, o idoso já havia morrido.

A perícia foi acionada e, depois dos trabalhos, o corpo foi removido pela funerária. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia.