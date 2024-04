As linhas de ônibus dos bairros Industrial, Barbosa Lage, Jóquei Clube III e Araújo, em Juiz de Fora, retornam ao itinerário normal a partir desta sexta-feira (12) com a reabertura total do Acesso Norte.

A retomada foi possível após a entrega da primeira fase das obras de prevenção às enchentes no Bairro Industrial. O local passava por obras e os coletivos tiveram os trajetos alterados durante o serviço.

As linhas que retomarão o itinerário são: 604 (Bairro Industrial), 700 (Barbosa Lage), 703 (Barbosa Lage), 704 (Jóquei Clube III), 705 (Jóquei Clube III) e 727 (Bairro Araújo).

Veja os trajetos das linhas: