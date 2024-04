A Polícia Militar (PM) realizou três prisões e uma apreensão por tráfico de drogas nessa sexta-feira (12), em Juiz de Fora. As operações ocorreram nos bairros São Benedito e Centro.

Segundo a PM, no Centro, os militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita e ao procederem a abordagem, o mesmo fugiu a pé pelas ruas centrais. As equipes realizaram o cerco e com apoio das motopatrulhas o suspeito, de 20 anos, foi abordado e localizado com ele 44 Buchas de maconha, R$ 4,15 em moeda corrente e um aparelho celular.

Já no Bairro São Benedito, um homem de 39 anos foi preso com uma bucha de maconha, 177 porções de crack, cinco celulares, um pino de cocaína, material para embalar a droga e duas balanças de precisão.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Plantão.