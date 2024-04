Na madrugada deste sábado (13), um motorista, jovem de 24 anos, morreu ao bater em um ônibus de turismo, próximo ao Trevo Salvaterra, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele teria invadido a contramão.

De acordo com a ocorrência, nenhum ocupante do ônibus, que seguia de Nova Lima para Cabo Frio, ficou ferido. No carro, porém, uma passageira, jovem de 27 anos, foi encontrada em estado grave com várias lesões, e o condutor,que foi a óbito no local, precisou ser retirado das ferragens.

A jovem foi estabilizada pela equipe médica da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio de Janeiro (CONCER) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda no local. Posteriormente, ela foi levada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

A Policia Civil esteve no local para realizar a perícia.