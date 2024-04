Uma mulher, sem idade informada, foi esfaqueada pelo marido após uma briga e agressão por uma suposta traição nesse domingo (14), no Bairro Cerâmica, em Juiz de Fora. Ela arrumava os pertences para sair de casa quando foi agredida pelo homem, também sem idade revelada.

Uma testemunha contou à Polícia Militar (PM) que estava em um churrasco na casa do casal na noite de sábado (13) que durou até a manhã de domingo, quando viu o homem dar um soco no olho esquerdo da mulher.

Segundo a PM, a irmã e filha da vítima foram à casa dela, que contou que teve um desentendimento com o marido e que tinha sido ameaçada de morte por ele, que estava com uma faca.

Ao entrarem na casa, o homem teria trancado o portão. As duas ajudavam a vítima a pegar os pertences para sair do imóvel quando o autor ficou nervoso e exaltado, e esfaqueou a mão da mulher.

A vítima tentou fugir em direção ao portão da residência, mas foi perseguida pelo marido e esfaqueada novamente, dessa vez nas costas. A filha conseguiu levar a mãe para a rua e ela e a tia também teriam sido ameaçadas de morte.

O homem voltou para a casa, trancou o imóvel, fez mais ameaças e depois fugiu em uma moto.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira, e precisaria passar por cirurgia. O nome completo dela não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

Discussão e rastreamento

De acordo com a PM, no local os policiais perceberam certa desorganização de roupas e objetos, além de um forte odor de líquido inflamável. A perícia esteve no local e realizou os trabalhos de rotina.

A polícia explicou que a testemunha contou que, durante o churrasco, o homem estaria em um quarto da casa, na companhia de outro homem, com mais duas mulheres. Este segundo homem teria saído do quarto e beijado a vítima.

Após saber do beijo, o marido agrediu a esposa com um soco no olho esquerdo e disse ele teria sido traído.

Aos militares, a mulher contou que tinha um relacionamento com o marido há cerca de quatro anos e que o relacionamento era pautado por agressões e ameaças. Ela disse que nunca denunciou porque acreditava que a postura dele mudaria.

Segundo a PM, a mulher confirmou a ameaça de morte após levar o soco. As equipes seguem em rastreamento para localizar o homem.