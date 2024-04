Atualmente, Juiz de Fora tem entre 0 e 39,9 de pontuação em relação a erradicação da fome, o que é considerado "muito baixo" segundo o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. As pontuações variam de 0 a 100. O mapa de desempenho dos municípios brasileiros leva em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Os indicadores levam em conta alguns quesitos como:

Baixo peso ao nascer

Obesidade infantil

Desnutrição infantil

Produtores de agricultura familiar com apoio do Pronaf

Estabelecimentos que praticam agricultura orgânica

Como divulgado pelo Acessa em 2023, o número de famílias em extrema pobreza cresceu 28,14% em Juiz de Fora, de maio de 2022 a maio de 2023. Segundo dados recebidos pela reportagem por meio da Lei de Acesso a Informação, em maio de 2022, 20.939 famílias viviam com até R$105 reais mensais, já em 2023, esse número aumentou para 26.832.

Apesar do baixa pontuação na erradicação da fome e do aumento no número de famílias em extrema pobreza, questionada sobre as ações que são desenvolvidas para amenizar este cenário, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) respondeu em nota que, "na Secretaria de Assistência Social (SAS), tem-se o serviço prestado por meio dos Centro de Referência em Assistência Social (Cras), em particular no acompanhamento a mães e recém-nascidos. A atual gestão ainda aprovou a nova lei que institui a política de benefícios eventuais, que inclui o auxílio-natalidade. É ainda responsabilidade da SAS a política de acolhimento e acompanhamento à população em situação de rua, em atuação conjunta com a Secretaria Especial de Direitos Humanos".

Em relação a agricultura sustentável, a PJF informou que a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), tem-se a execução do Restaurante Popular, a política de alimentação escolar, que inclui o café da manhã nas escolas, a compra de produtos da agricultura famíliar, bem como o oferecimento de refeições inclusive durante o recesso escolar. A Seapa também contribui desenvolvendo políticas de apoio à produção de agricultores locais", concluiu.

Brasil

Apesar do elevado número de produção de comida no mundo, segundo a Unicef, no mundo pré-pandêmico, 8.500 crianças morreram por desnutrição.

Apesar da melhora dos índices, a pandemia acentuou ainda mais esses números e hoje, estima-se que cerca de 10.000 crianças percam a vida por causa da fome.

Segundo dados do IBGE, a insegurança alimentar está presente na vida de 10,3 milhões de brasileiros. Em 2020, a fome esteve presente na vida de 19 milhões de brasileiros, entre pessoas com insegurança alimentar e fome extrema.