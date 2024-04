A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) realizou na manhã dessa segunda-feira (15), uma ação na financeira Empresta Soluções e Negócios. A empresa foi notificada sobre o processo administrativo em relação à quebra das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Procon constatou a violação do CDC em relação à oferta deliberada de crédito sem consulta aos serviços de proteção ao crédito ou sem a devida avaliação da situação financeira do consumidor. Essa prática, considerada infrativa, oculta a compreensão sobre os riscos da contratação de crédito irresponsável e estimula a cultura do superendividamento.

Segundo o Procon, deste modo, foi determinada a suspensão imediata do serviço e da publicidade relacionados à concessão de créditos realizados pela financeira, além da remoção e apreensão de todo o respectivo material publicitário.

Em caso de denúncias sobre irregularidades ou ofertas abusivas de crédito, o consumidor pode fazer uma denuncia no Procon pelos telefones (32) 3690-7610 e (32) 3690-7611 ou pelo WhatsApp (32) 98463-2687.