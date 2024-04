A distribuição de água no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Juiz de Fora, pode ficar comprometida nesta quinta-feira (18). Será realizada pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) a interligação do novo reservatório ao sistema público já existente.

O serviço será feito das 8h às 17h na Rua Bento Hinoto, lote 22, no Viradouro, onde a estrutura está sendo implementada.

A previsão da PJF é que a distribuição de água seja normalizada durante a noite desta quinta.

Novo reservatório

De acordo com a Prefeitura, o novo reservatório tem capacidade de 80 m³ e vai substituir o antigo, que por problemas operacionais, estava desativado.

“O projeto se encontra com 85% de execução e prevê a demolição do reservatório antigo, fornecimento e implantação do novo, instalações hidráulicas, elétricas e telemetria, além da urbanização do entorno e fechamento da área. A previsão é que ainda no primeiro semestre o sistema esteja todo em operação”, explicou a engenheira da Gerência de Expansão (GEXP) da Cesama, Roberta Ruhena.

Além do Nossa Senhora de Fátima, também são contemplados com reservatórios os bairros Democrata e Esplanada. No caso do primeiro, a nova estrutura, em formato cilíndrico e capacidade de 150 m³, é implantada na Rua Carangola, esquina com a Rua Zacarias.

A obra está 73% concluída e a previsão da PJF é de que, ainda no primeiro semestre, o novo reservatório esteja em operação.

No Bairro Esplanada, a estrutura tem maior capacidade: um total de 300 m³ de água. Também com formato cilíndrico, a estrutura é construída na Rua Maria Luiza Tostes, esquina com Rua Coronel Aprígio Ribeiro, onde já existia uma unidade antiga, em concreto armado, sem utilização por problemas estruturais.

"As obras se iniciaram, efetivamente, em fevereiro deste ano e estão com evolução de 32%. A previsão é de que, no início do segundo semestre deste ano, o reservatório já esteja funcionando”, finalizou a engenheira.