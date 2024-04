Nesta quarta-feira (17), o Padre Pierre anunciou, em suas redes sociais, que a "Santa Missa em honra ao Menino Jesus do Divino Amor" vai ser realizada às 19h30 na Igreja Santa Rita, localizada no Bairro Bomfim em Juiz de Fora. A celebração inicialmente seria realizada no Santa Cruz Shopping.

O motivo da mudança não foi divulgado.