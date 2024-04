Dois carros capotaram na manhã desta quinta-feira (18) em Juiz de Fora e na estrada de Monte Verde. Três pessoas ficaram feridas nos acidentes.

Na BR-040, próximo ao trevo do Salvaterra, o motorista do carro perdeu o controle da direção e capotou na pista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem de 39 anos estava sozinho no veículo e tinha ferimentos leves.

Quando a equipe chegou ao local, o motorista estava fora do carro e depois foi conduzido para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira pela Concer, que administra a BR-040.

Monte Verde FOTO: Corpo de Bombeiros - Acidente na estrada de Monte Verde

Já na estrada de Monte Verde, os bombeiros receberam informações que uma caminhonete com duas passageiras, mãe e filha, capotou na MG-353. As duas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe dos bombeiros esteve no local e estabilizou a área. As vítimas já haviam sido socorridas quando os militares chegaram.