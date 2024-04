Na próxima terça-feira (23) é comemorado o Dia de São Jorge e as celebrações ao santo já começaram nas comunidades de Juiz de Fora e Santos Dumont.

São Jorge, conhecido também como Jorge da Capadócia, segundo a tradição, teria nascido por volta do ano 280 d.C. na Capadócia, atual Turquia, e se mudou mais tarde para a região da Palestina. Ao longo da vida, ele se alistou no exército do Império Romano.

Ele foi decapitado em 303 d.C. porque teria se negado a matar e perseguir cristãos — uma ordem direta de Diocleciano, então imperador romano. Ele foi morto em 23 de abril, data em que passou a ser celebrado.

Visto como um mártir que se converteu em um guerreiro montado em um cavalo, São Jorge é um dos santos de maior devoção no Brasil, tanto para católicos, quanto para religiões de matriz africana.

Celebrações em Juiz de Fora e Santos Dumont

As festividades para o santo guerreiro já começaram na Igreja Melquita, onde está sediada a paróquia de São Jorge. A novena seguirá até a próxima segunda-feira (22).

As orações ocorrem depois da Divina Liturgia das 18h. No dia 23 de abril, haverá sete missas em honra ao santo guerreiro na Igreja Melquita: às 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 19h.

Na comunidade pertencente à Paróquia São Sebastião, em Santos Dumont, haverá um tríduo preparatório a partir deste sábado (20). Encerrando a festividade, na noite de terça, uma procissão sairá às 18h30 da Comunidade São Cosme e São Damião em direção à Comunidade São Jorge, onde será celebrada a Eucaristia.

Veja a programação completa:

Juiz de Fora

Paróquia São Jorge (Igreja Católica Melquita de Rito Bizantino) – na Rua São Sebastião, 1300, no Bairro Santa Helena. Haverá funcionamento de barraquinhas durante todo o dia.

De 14 a 22 de abril – Novena – 18h – Divina Liturgia seguida da novena e terço de São Jorge



Dia 23 de abril – Dia de São Jorge – Missas 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 19h – Missas



*As Missas das 6h, 10h, 14h e 19h seguirão o Rito Bizantino.

Santos Dumont

Comunidade São Jorge (pertencente à Paróquia São Sebastião), na Rua Antônio Fernandes, 244, no Bairro Quarto Depósito

De 20 a 22 de abril – Tríduo



Dia 20 de abril – 19h – Missa



Dia 21 de abril – 7h – Missa



Dia 22 de abril – 19h30 – Missa



Dia 23 de abril – Dia de São Jorge – 18h30 – Procissão saindo da Comunidade São Cosme e São Damião em direção à Comunidade São Jorge, onde será a Missa



Tags:

Santos Dumont | SP