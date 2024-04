A Polícia Civil de Minas Gerais fez um alerta sobre o crescimento de golpes associados ao pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) nos últimos meses.

Após buscas genéricas, falsos sites aparecem na internet e enganam os usuários pela semelhança com o site oficial. Muitas pessoas não verificam o endereço eletrônico e fazem o pagamento de boletos fraudulentos.

"Além disso, recentemente, detectamos uma nova tática de golpe por meio de e-mails contendo boletos. Estes e-mails afirmam oferecer uma nova funcionalidade, sugerindo que o boleto do IPVA em anexo pode ser pago de forma rápida e fácil, o que os torna ainda mais atraentes para os usuários", explicou o delegado Daniel Buchmüller.

Como fazer o pagamento do IPVA

O IPVA deve ser pago em caixas eletrônicos de bancos credenciados ou pela guia de arrecadação disponíveis nos sites oficiais de Trânsito ou da Fazenda. A lista de instituições credenciadas está disponível on-line.

Em caso de suspeita de pagamento de boleto falso, é preciso verificar a situação do veículo no site, clicar na aba "Veículos" e em seguida em "Consultar Situação do Veículo".

Será necessário preencher os dados solicitados da placa e chassi do veículo para realizar a pesquisa com segurança. O veículo só estará licenciado e regularizado se os débitos do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), do seguro obrigatório, da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) e eventuais multas estiverem pagos.

O veículo também não pode ter restrições judiciais ou administrativas que impeçam a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Se o IPVA e outras taxas não aparecerem como quitadas, a recomendação é procurar a Polícia Civil com os comprovantes de pagamento e buscar regularizar a situação do veículo por meio do site oficial para evitar contratempos em possíveis fiscalizações.

Em Minas Gerais, o antigo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) foi transformado na Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET), agora sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (Seplag).