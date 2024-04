Neste sábado (20), domingo (21) e próxima segunda-feira (22), a cidade de Juiz de Fora vai sediar eventos que causarão interdições pontuais em alguns bairros. Por causa das mudanças, algumas linhas de ônibus terão itinerários modificados.



Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), devido ao evento de ciclismo que acontece no sábado, a linha 151 (Filgueiras) vai passar por desvios a partir de 6h até o término da atividade, deixando de atender o “Granjeamento Sossego”.

Já no domingo, uma festividade vai interditar a Rua General Benjamin da Fonseca, localizada no Bairro Furtado de Menezes, a partir de 14h. Com isso, as linhas 322 (Furtado de Menezes) e 399 (Olavo Costa) também terão trajeto alternativo.

Na segunda-feira, para a realização de um evento religioso da Igreja Melquita, localizada na Rua Vilela Filho, Bairro Santa Helena, as ruas São Sebastião e Benjamin Constant serão interditadas. Portanto, as linhas 501 (Padre Café/Jardim Glória), 221 e 222 (Bom Pastor/Santa Catarina), passarão por desvio.



Evento interdita via do Bairro Vila Ideal na próxima semana

A PJF divulgou, ainda, que no próximo domingo (28), um evento vai ser realizado na Rua Albino Esteves, Bairro Vila Ideal. Logo, as linhas 332 (Vila Ideal) e 399 (Olavo Costa) vão cumprir itinerário alternativo de 6h até o término.



Confira o desvio de cada linha



Domingo (21)

Linha 322 - Furtado de Menezes:

Sentido Centro/Bairro: ...Rua Carneiro da Silva, Rua Azevedo Neto, Rua São Judas Tadeu, Rua Furtado de Menezes, retornando na Rua General da Fonseca com Rua da Esperança, Rua Furtado de Menezes,...

Sentido Bairro/Centro: …Rua Furtado de Menezes, retornando na Rua General da Fonseca com Rua da Esperança, Rua Furtado de Menezes, Rua São Judas Tadeu, Rua Azevedo Neto,…



Linha 399 - Olavo Costa:

Sentido Centro/Bairro: ...Rua Carneiro da Silva, Rua Azevedo Neto, Rua São Judas Tadeu, Rua Furtado de Menezes, retornando na Rua General da Fonseca com Rua da Esperança, Rua Furtado de Menezes,…



Segunda-feira (22)



Linhas 221 e 222 - Bom Pastor/Santa Catarina:

Sentido Bom Pastor: ponto final Visconde de Mauá, Rua São Sebastião, Rua Tiradentes, Rua Benjamin Constant, Rua Vilela Filho,…

Sentido Santa Catarina: Itinerário sem alteração.



Linha 501 Padre Café/Jardim Glória:

Sentido Jardim Glória: …Rua Olegário Maciel, Rua Benjamin Constant, Rua Vilela Filho,…

Sentido Padre Café: itinerário sem alteração.



Domingo (28)



Linha 399 – Olavo Costa:

Sentido Bairro/Centro: não vai executar as extensões dentro do período do evento. Será feito o retorno na Praça José de Castro Barbosa para a margem direita da Rua Dr. Francisco Valadares no sentido Centro.

Sentido Centro/Bairro: Sem Alteração.



Linha 332 – Vila Ideal

Sentido Bairro/Centro: …Rua Altivo Halfeld, Rua Antônio Bitarelli, Rua Dr. Francisco Valadares, Retorno na Praça José de Castro Barbosa...



Sentido Centro/Bairro: Sem Alteração.