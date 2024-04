Um jovem de 21 anos foi baleado no peito na noite dessa sexta-feira (19), no Bairro Santa Efigênia, em Juiz de Fora.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que um disparo de arma de fogo havia atingido o rapaz, que foi levado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira. Ele estaria estável, lúcido e medicado, e aguardava exames complementares. O nome dele não foi revelado.

Aos militares, a vítima não soube dizer quem fez o disparo, o motivo e nem como ocorreu o crime. Segundo a PM, ele evitou responder as perguntas feitas pelos policiais.

A cunhada do jovem recebeu informações sobre as características do suspeito e as repassou para a PM. Durante rastreamento, as câmeras de monitoramento flagraram o suspeito fugindo no sentido do Bairro Jardim Gaúcho.

Ele ainda não foi encontrado e as buscas continuam.