Na noite do último sábado (20), dois homens, de 36 e 34 anos, foram detidos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas no Bairro Santa Cândida, local clasificado como 'zona quente de criminalizade' de Juiz de Fora pela corporação.

De acordo com a ocorrência, o primeiro suspeito, identificado como o vendedor, e o segundo, que estava comprando a droga, foram detidos em flagrante.

No local foram encontrados 79 pinos de cocaína, 31 pedras de crack, R$393, um celular, duas folhas com anotações de contabilidade do tráfico, material utilizado para entrega de droga e duas balanças de precisão.

Os suspeitos e os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia.



Tags:

Celular | Drogas | PM | Polícia