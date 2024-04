Um carro roubado e clonado foi apreendido pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na noite dessa segunda-feira (22), na MG-353, em Juiz de Fora.

O motorista do veículo, de 41 anos, foi abordado na altura do km 70 e os policiais verificaram que havia inconsistências e marcações fora do padrão da montadora.

Uma abordagem mais minuciosa dos militares identificou que o carro foi roubado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em novembro do ano passado e depois clonado.

Segundo a PMRv, o motorista disse que adquiriu o carro de “boa fé” e que não tinha conhecimento das irregularidades. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia em Juiz de Fora.