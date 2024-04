Um bebê de 5 dias precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após uma batida entre ônibus e carro na tarde dessa segunda-feira (22), em Juiz de Fora.

A reportagem entrou em contato com o Consórcio Via JF, responsável pelo transporte público na cidade, e a Polícia Militar (PM) sobre o ocorrido e aguarda retorno.

Segundo o Samu, a batida foi na Avenida Brasil, no Bairro Manoel Honório. A solicitante informou que, com a colisão, o bebê foi comprimido entre a mãe e o banco do carro. O menino foi encaminhado para o Pronto Atendimento Infantil (PAI).

Não foi informado se o bebê estava fora da cadeira específica para transporte. O nome do menino não foi informado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.