A situação do IPTU em Juiz de Fora será debatida na Câmara Municipal de Juiz e Fora (CMJF) em Audiência Pública (AP) na próxima quinta-feira (25) às 15h, no Plenário da Casa. Um dos principais pontos da audiência recairá sobre a suspensão do pagamento do imposto devida a aumentos nos valores e dificuldade na emissão dos carnês. A AP foi requerida pelos vereadores Maurício Delgado (REDE) e Sargento Mello Casal (PL).

Segundo a Câmara foram convocados a secretária de Fazenda, Fernanda Finotti Cordeiro; e outros 15 auditores fiscais do Município: Helena Passarin, Beatriz Benesi Emboaba Moreira, Fabio Ferrari Ferreira, Felipe Quirino André, Francisco de A. Bernardes Melo, Jonas Ribeiro Mauricio, Josiane Rodrigues, Juliana Gonçalves Fagundes, Luiz G. da S. Palace Oliveira, Luiz Henrique Moreira, Marcos Marins da Silva Correa, Maurilio P. Abreu de Oliveira, Roberto de Faria Costa, Rogério Andrade Fialho e Valeria Pereira Ramos.